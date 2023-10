POL-NB: Zweitmeldung zu Tötungsdelikt in Neubrandenburg - Opfer ist 21-Jähriger aus der Region

Neubrandenburg (ots) -



+++ Erstmeldung ist unten eingefügt +++



Nach ersten umfangreichen Ermittlungen steht nun fest: Bei dem Opfer handelt es sich um einen 21-jährigen Deutschen aus der Region, der polizeilich nicht einschlägig bekannt ist. Welchen konkreten Bezug er zur Cölpiner Straße - dem Tatort - hatte, muss noch geklärt werden.



Die Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg ermittelt weiter auf Hochtouren. Es sind ein Fährtenhund und ein Leichenspürhund im Einsatz, um bei der Spurensuche und der weiteren Tatortarbeit zu helfen. Ebenso unterstützen derzeit mehrere Beamte aus verschiedenen Revieren.



Erste umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, die gestern Abend und in der Nacht liefen, führten bisher nicht zum Ergreifen des Täters. Das Motiv ist weiter unklar.



Da der junge Mann auf offener Straße getötet wurde und es zuvor einen Streit gegeben haben soll, erhoffen sich die Ermittler Hinweise aus der Bevölkerung:



Wer hat in der Cölpiner Straße wahrscheinlich zwischen 20:00 Uhr und 20:25 Uhr einen Streit gehört oder eine Auseinandersetzung zwischen mindestens zwei Personen beobachtet?



Wer hat jemanden weglaufen sehen? Wer war womöglich mit dem Opfer zuvor in Richtung der Cölpiner Straße oder direkt dort unterwegs?



Wer kann nähere (allgemeine) Angaben zum Opfer und zu Geschehnissen vor der Tat machen?



Bitte mit sachdienlichen Hinweisen an die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg 0395 / 5582 2223 oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.



+++ Erstmeldung vom 06.10., 04:05 Uhr +++



Am 06.10.2023, um 20:28 Uhr, wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg durch die Rettungsleitstelle Neubrandenburg informiert, dass es einen Rettungseinsatz in Neubrandenburg, Cölpiner Straße wegen einer verletzten Person gibt. Die Person war durch Stichverletzungen lebensbedrohlich verletzt aufgefunden worden. Durch den eingesetzten RTW mit Notarzt wurde sofort mit Reanimationsmaßnahmen begonnen, diese wurden während der Verlegung des Patienten ins Klinikum Neubrandenburg fortgesetzt. Trotz langer Reanimation verstarb der Mann im Krankenhaus. Die Identität des Mannes ist bisher ungeklärt. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten bisher nicht zum Ergreifen des Täters. Bisher ist nur bekannt, dass Personen sich in der Cölpiner Straße stritten und es dann in der Folge zu der schweren Straftat kam. Die Ermittlungen zu einem möglichen Motiv, der Identitäten der Beteiligten und den genauen Umständen der heutigen Tat stehen noch am Anfang. Sie werden durch die Kriminalpolizei Neubrandenburg geführt.



