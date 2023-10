POL-HRO: Geldautomat gesprengt

Ludwigslust (ots) -



Am Samstagmorgen, 07.10.2023, erhielt die Polizei gegen 02:37 Uhr

Kenntnis darüber, dass in der Lindenstraße in Ludwigslust ein

Geldautomat gesprengt wurde.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die unbekannten

Tatverdächtigen bislang nicht festgestellt werden.

Der gesprengte Geldautomat befindet sich in einem Geschäftsgebäude.

Personen wurden, nach derzeitigem Stand, nicht verletzt.

Ein Statiker konnte gegen 03:25 Uhr feststellen, dass das Gebäude in

seiner Statik nicht beeinträchtigt wurde.

Die Polizei hat den Tatort abgesperrt. Mitarbeiter der

Kriminaltechnik werden in den kommenden Stunden die Spurensuche und

-sicherung durchführen.

Zur Schadenshöhe und zu einem möglicherweise erbeuteten Geldbetrag

können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Hinweise zu möglichen Tätern oder der Tat nehmen die Polizei in

Ludwigslust unter der TelNr.: 03874-4110 oder jede andere

Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem

auch die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter

www.polizei.mvnet.de genutzt werden.



