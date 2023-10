POL-NB: Brand in einer Wohnung in einem Reihenhaus in Bergen Insel Rügen - drei leicht verletzte Personen

PHR Bergen (ots) -



Am 06.10.2023 um 23:35 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über einen Brand in einer Wohnung in einem Reihenhaus in Bergen, Neue Str. informiert.

Der Brand konnte durch die Freiwilligen Feuerwehren Bergen, Patzig, Sehlen und Putbus welche mit insgesamt 65 Kameraden vor Ort waren, gelöscht werden. Das betroffene Haus ist im oberen Stockwerk nicht mehr bewohnbar. Zudem sind die im Erdgeschoss befindlichen Räumlichkeiten durch die Löscharbeiten in Mitleidenschaft gezogen worden. Die drei in der Wohnung befindlichen deutschen Jugendlichen im Alter von 15, 15 und 16 Jahren erlitten nur leichte Verbrennungen. Durch einen Rettungswagen wurden die Verletzten zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verlegt und nach ambulanter Behandlung an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Bei dem Brandort handelt sich es um ein Reihenhaus mit drei Mietparteien. Es wurden je zwei Bewohner aus den Nachbarwohnungen vorsorglich evakuiert, nach der Brandlöschung konnten die Bewohner zurück in die Wohnungen. Nach den gegenwärtigen polizeilichen Erkenntnissen ist von einer fahrlässigen Brandstiftung durch Herumspielen mit einem Feuerzeug als Brandursache auszugehen. Hierbei hat sich laut den Jugendlichen der Wolkenhimmel an der Zimmerdecke entzündet. Zur endgültigen Klärung der Brandursache kommt am 07.10.2023 ein Brandursachenermittler zum Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 75.000 EUR geschätzt.



Im Auftrag



Jürgen Kolletzki



Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell