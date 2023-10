POL-NB: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Landesstraße 273, LK MSE

PR Malchin (ots) -



Am 07.10.2023 gegen 01:00 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 273 ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Person verstarb. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr die 26-jährige deutsche Fahrerin eines PKW Audi die L 273 aus Richtung Altentreptow kommend in Fahrtrichtung Werder als das Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache, etwa 1000 Meter hinter der Ortszufahrt nach Grapzow, alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Straßenbaum kollidierte. Die aus der Region stammende PKW Fahrerin verstarb noch an der Unfallstelle. Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme musste die Landesstraße halbseitig gesperrt werden. Gegen 04:30 Uhr war die Fahrbahn für den Straßenverkehr wieder freigegeben. Der PKW war infolge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird gegenwärtig auf 30.000 Euro geschätzt.



