POL-HRO: Pkw prallt gegen Ampelanlage

Schwerin (ots) -



Am Freitagabend des 06.10.2023 ereignete sich gegen 21:20 Uhr in

Schwerin ein sogenannter Alleinunfall bei dem ein Sachschaden in Höhe

von etwa 10.000 Euro entstand.

Der 22-jährige Fahrer eines BMW befuhr zum Unfallzeitpunkt die Straße

"Am Grünen Tal" und bog linksseitig in die "Crivitzer Chaussee"

weiter in Fahrtrichtung stadteinwärts ab. Hier kam der BMW-Fahrer

nach derzeitigen Erkenntnissen aufgrund einer nicht angepassten

Geschwindigkeit von der Straße ab und prallte gegen die dortige

Fußgängerampel. Diese wurde durch den Unfall umgeworfen. Durch die

Beschädigung fiel in der weiteren Folge die ganze Ampelanlage aus.

Ein Techniker begann ab 22:15 Uhr mit der Reparatur der Ampelanlage.

Der 22-jährige Fahrer sowie der 19-jährige Beifahrer blieben

unverletzt.

Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit des BMW-Fahrers wurden keine

Auffälligkeiten festgestellt.

Der BMW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste geborgen

werden.



André Falke

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell