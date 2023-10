POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Gelbensande bei Rostock (ots) -



Am 06.10.2023 gegen 16.10 Uhr kam es auf der B105 in Höhe Gelbensande

zu einem folgenschwernen Unfall, an dem insgesamt drei

Personenkraftwagen beteiligt waren.



Laut ersten Erkenntnissen fuhr ein 52-jähriger Fahrzeugführer,

welcher in Richtung Ribnitz-Damgarten unterwegs war, ungebremst auf

den vor ihm fahrenden PKW auf. Der Verursacher lenkte dann in den

Gegenverkehr, vermutlich um im letzten Moment einen Aufprall zu

verhindern. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden

Fahrzeug.



Der Unfallverursacher und der Fahrzeugführer des entgegenkommenden

PKW saßen jeweils alleine in ihren PKW. Beide wurden schwer, jedoch

nicht lebensgefährlich verletzt und wurden in umliegende

Krankenhäuser gefahren. An den beiden PKW entstand Totalschaden und

der Gesamtschaden an den drei beteiligten Fahrzeugen wird auf ca.

25.000 Euro geschätzt.



An der Unfallstelle waren zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie die

freiwilligen Feuerwehren Rövershagen und Gelbensande im Einsatz.

Weiterhin wurde ein DEKRA-Gutachter eingesetzt, um den genauen

Unfallhergang zu ermitteln. Die PKW mussten durch ein

Abschleppunternehmen vom Unfallort entfernt werden.



Die B105 war über mehrere Stunden voll gesperrt. Die Sperrung dauert

derzeit noch an.



Marcus Rode, Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell