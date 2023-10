POL-HRO: Sachbeschädigung in Schwerin

Rostock (ots) -



Nachdem bislang unbekannte Täter eine Scheibe des Parteibüros der AfD in Schwerin beschädigt haben, ermittelt nun der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin.



Am heutigen Freitagmorgen gegen 08:30 Uhr wurde die Polizei über die Sachbeschädigung informiert. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten fest, dass Unbekannte eine Fensterscheibe des Parteibüros eingeschlagen hatten. Am Tatort konnten durch den hinzugezogenen Kriminaldauerdienst Spuren gesichert werden. Diese werden nun ausgewertet. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell