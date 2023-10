POL-HRO: Tatverdächtiger identifiziert - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Parchim (ots) -



Seit dem 25. September fahndete die Polizei mit Hilfe eines

Phantombilds nach einem Mann, der eine Jugendliche in eine

Seitengasse in der Parchimer Innenstadt gezogen und unsittlich

berührt haben soll. Siehe:



https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5611351



Durch die Mithilfe aus der Bevölkerung konnte die Person nun

identifiziert werden. Hierbei handelt es sich um einen 30-jährigen

Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit.



Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe und bittet Medienvertreter

und Privatpersonen die im Zusammenhang mit der

Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten,

insbesondere das Lichtbild, zu löschen.



Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin hierzu dauern

an.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell