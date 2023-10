POL-SN: Polizei ruft zur Aufmerksamkeit auf und informiert über Einbruchschutz

Schwerin (ots) -



In den letzten Tagen haben aufmerksame Bürgerinnen und Bürger aus Schwerin bei der Polizei Hinweise auf mögliche "Gaunerzinken" an Wohnhäusern gemeldet.

Bei der Inaugenscheinnahme durch die vor Ort eingesetzten Polizeibeamten bestätigte sich das Vorhandensein dieser Markierungen. Inwieweit es sich um sogenannten "Gaunerzinken" handelt, konnte bisher nicht abschließend geklärt werden. Die Polizei ruft in Anbetracht der Hinweise aus den Stadtteilen Weststadt und Werdervorstadt zur Aufmerksamkeit auf. Mögliche Markierungen sollten schnellstmöglich entfernt werden. Sie liefern organisiert handelnden Banden bspw. Informationen über Häuser, deren Bewohner und weitere örtliche Gegebenheiten.



Im Falle von Verdachtsmomenten appelliert die Polizei: Es ist besser, einmal mehr den Hörer in die Hand zu nehmen und die Polizei zu kontaktieren als einmal zu wenig.



Die Schweriner Polizei bietet umfassende Beratung zum Thema Einbruchschutz durch ihre Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle an. Diese Beratung ist für die Bürger kostenlos. Für Terminvereinbarungen und weitere Informationen steht die Schweriner Polizei unter der Telefonnummer 0385/5180-3056 zur Verfügung.



Zusätzlich ist die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle regelmäßig auf Messen rund um die Themen Bau und Sicherheit vertreten, um umfassende Informationen und Ratschläge zur Sicherheit von Häusern und Wohnungen anzubieten.



Die Polizei Schwerin dankt den aufmerksamen Bürgern für ihre Mithilfe bei der Erkennung möglicher Gefahren.



