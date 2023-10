POL-SN: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung vom 19.9.23 nach dem 17-jährigen Rumänen aus Schwerin

Schwerin (ots) -



Die Öffentlichkeitsfahndung vom 19.9.23 nach dem 17-jährigen Jugendlichen in Schwerin unter folgendem Titel:



"POL-SN: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jugendlichen in Schwerin"



wird aufgehoben.



Der Jugendliche ist am gestrigen Tage selbständig und wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt.



Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe und bittet Medienvertreter und Privatpersonen die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.



