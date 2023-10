POL-NB: Wechselseitige Körperverletzungen in Stralsund

Stralsund (LK VR) (ots) -



Am 05.10.2023, gegen 16.20 Uhr gingen in der Einsatzleitstelle Neubrandenburg mehrere Notrufe zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ausländischen Mitbürgern in der Hans-Fallada-Straße in Stralsund ein.

Dabei kam es zwischen mehreren Personen zu wechselseitigen gefährlichen Körperverletzungen. In der Folge wurden vier Personen leicht verletzt (35-jähriger Algerier, 32-jähriger Deutsch/Syrer, 26-jähriger Syrer, 24-jähriger Tunesier). Zwei davon kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Es kamen Funkwagen der Polizei(haupt)reviere Stralsund, Grimmen, Bergen und des Kriminaldauerdienstes Stralsund zum Einsatz.

Es wurden Strafanzeigen aufgenommen und die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell