POL-NB: Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer im Gewerbegebiet Stavenhagen

Am 05.10.2023 gegen 13:15 Uhr kam es im Industriegebiet Stavenhagen zu einem schweren Unfall zwischen einem Motorrad und einem LKW, bei welchem der Kradfahrer schwer verletzt wurde.



Im Kreuzungsbereich der Preetzer Straße und der Thomas-Dachser-Straße in Stavenhagen kollidierte der 22-jährige deutsche Führer des Kleinkraftrades frontal mit dem LKW, nachdem er die Vorfahrt des von rechts kommenden Lastwagens übersehen hatte und in seine Richtung eingebogen war. Der sofort hinzugezogene Rettungsdienst konnte den kurzzeitig bewusstlosen und schwer verletzten Kradfahrer nach erster Behandlung vor Ort schließlich schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt in das Klinikum Neubrandenburg verbringen.



Im Rahmen der Unfallaufnahme durch die Beamten des Polizeirevieres Malchin wurde bekannt, dass das Kleinkraftrad außer Betrieb gesetzt und ein nicht auf das Fahrzeug zugelassenes Kennzeichen angebracht war. Des Weiteren verfügte der Verunfallte nicht über die notwendige Fahrerlaubnis zum Führen der Maschine und hatte diese nicht versichert. Eine entsprechende Anzeigenaufnahme aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und der Urkundenfälschung erfolgte.



Der vorläufig geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000EUR, wobei am Motorrad ein Totalschaden entstand. Zu relevanten Verkehrseinschränkungen kam es nicht.



