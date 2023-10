POL-HST: 1. Nachmeldung: Lagerhalle bei Saal in Vollbrand

Details anzeigen Bildquelle Feuerwehr Zingst Bildquelle Feuerwehr Zingst

Bezugnehmend auf die Pressemitteilung vom heutigen Donnerstag, dem 05.10.2023 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/5618530 kann nachberichtet werden, dass sich vor Ort etwa 80 Feuerwehrkräfte der umliegenden Gemeinden befinden und an den Löscharbeiten beteiligt sind.



Ein Einstürzen der etwa 30 Meter breiten und 60 Meter langen Halle konnten sie nicht mehr verhindern. Es wird versucht das Feuer kontrolliert abbrennen zu lassen, was mutmaßlich noch über den heutigen Tag hinaus andauern wird.



Auf dem Dach der Lagerhalle befand sich eine Photovoltaikanlage (etwa 100 kw peak), in der Lagerhalle etwa 3000 Quaderballen Stroh. Der Gesamtschaden wird auf einen oberen sechsstelligen Betrag geschätzt.



Die Kriminalpolizei befindet sich in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft. Es ist angedacht einen Brandursachenermittler einzusetzen.



