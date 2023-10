POL-GÜ: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen sorgt für Vollsperrung auf der B 110

Sanitz (ots) -



Am Vormittag des 05.10.2023 verunglückten auf der B 110 nahe Sanitz drei Deutsche mit ihren Fahrzeugen.



Ein 34-jähriger Fahrzeugführer befuhr die B 110 aus Sanitz kommend. Laut eigenen Angaben wollte er nach links in Richtung Teutendorf abbiegen. Ihm entgegen kam ein PKW aus Richtung Tessin. Aus bisher noch ungeklärter Ursache übersah der abbiegende Fahrzeugführer den ihm Entgegenkommenden, sodass es zum Unfall kam.



Das abbiegende Fahrzeug wurde aufgrund der Intensität des Zusammenstoßes über die Fahrbahn auf den gegenüberliegenden Grünstreifen geschleudert und kollidierte hier mit einem weiteren PKW, welcher zuvor hinter ihm fuhr.



Die Fahrbahn musste für die Versorgung der Unfallbeteiligten, der Verkehrsunfallaufnahme sowie Bergung der beteiligten Fahrzeuge F für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden.



Zum Einsatz kamen drei Rettungswagen, da drei der Insassen medizinische Betreuung benötigten. Ein männlicher Fahrzeugführer wies schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen auf.

Alle Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die nicht fahrbereiten PKW wurden von einem Abschleppunternehmen geborgen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.



Zur Unfallursachenermittlung kam ebenfalls ein DEKRA-Gutachter vor Ort zum Einsatz.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell