POL-NB: Mutmaßlicher sexueller Übergriff beim Walken

Während einer Walking-Runde ist eine 47-jährige Deutsche gestern (Mittwoch) gegen 17:15 Uhr in Malchin Opfer eines mutmaßlich sexuell motivierten Übergriffs durch einen 16-jährigen Jugendlichen aus Afghanistan geworden.



Der Tatverdächtige war im Bereich der Strauchwerderwiesen auf Höhe des in der Region als Philosophenweg bekannten Wanderwegs mit einem laut klappernden Fahrrad unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll er vor der Frau angehalten und sie unvermittelt mit augenscheinlich sexuellen Motiven körperlich angegangen sein. Die Frau habe laut gerufen und konnte sich losreißen. Sie erstattete anschließend Anzeige im Revier. Beim Übergriff wurde die 47-Jährige leicht verletzt.



Neben sofortiger Tatortarbeit haben Polizeibeamte aufgrund der guten Personenbeschreibung nach dem Tatverdächtigen gefahndet. Gleichzeitig war ein Bekannter des Opfers in Eigenregie ebenfalls auf der Suche nach Hinweisen und stellte zufällig das beschriebene Fahrrad fest. In einer Wohnanlage, in der der Jugendliche aufgrund seines Duldungs-Status wohnt, haben die Beamten ihn angetroffen. Sämtliche Beschreibungen zur Person, Kleidung und Rad stimmten überein. Der Beschuldigte wird nunmehr gemeinsam mit einem Dolmetscher vernommen.



Mögliche Zeugen, die den Übergriff gestern gesehen haben oder denen der Jugendliche (schwarze kurze Haare, leichter Bartansatz, circa 1,60 bis 1,70 Meter groß, beigefarbener Kapuzenpulli) mit dem auffällig klappernden Rad vor oder nach der Tatzeit begegnet ist, wenden sich mit sachdienlichen Hinweisen bitte an die Einsatzleitstelle unter 0395/55822224 oder an das Polizeirevier Malchin unter 03994/2310.



