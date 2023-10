POL-SN: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Schwerin (ots) -



Ein 37-jähriger Radfahrer wurde gestern bei einem Verkehrsunfall im Schweriner Stadtteil Weststadt leicht verletzt. Der Schweriner war gegen 16.30 Uhr auf der Straße Vor dem Wittenburger Tor unterwegs und wurde in Höhe der Einmündung zum Südufer des Lankower Sees vom Wagen eines rechtsabbiegenden Pkw-Fahrers erfasst. Der Radfahrer zog sich leichte Verletzungen zu, ärztliche Soforthilfe war jedoch nicht erforderlich.



Nach ersten Erkenntnissen könnte der 64-jährige Kraftfahrer den in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer beim Abbiegen übersehen haben. Die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall erfolgen durch das Kriminalkommissariat Schwerin.



Es handelt sich bei beiden Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



