POL-LWL: Anhänger mit Maissilage kippt in Graben

Quassel



Am gestrigen Vormittag ist ein Traktor mit Anhänger auf der L06 zwischen Quassel und Lübtheen von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Aus bislang ungeklärter Ursache ist der Fahrzeugführer mit dem Gespann nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in deren Folge der Anhänger im Graben umgekippt. Dabei wurde die Ladung zum Teil auf der Straße und im Graben verteilt. Das Gespann konnte mittels Radlader wieder aufgerichtet werden und war weiterhin fahrbereit. Im Zuge der Bergungsarbeiten musste die Straße zeitweise voll gesperrt werden. Insgesamt entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.



