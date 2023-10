POL-GÜ: Diebe brechen in weitere Tankstelle im Landkreis Rostock ein - Polizei bittet um Mithilfe

Kröpelin (ots) -



Nachdem weiterhin unbekannte Täter in der Nacht auf den 04.10.2023 gewaltsam bei zwei in Neubukow und Bastorf ansässigen Tankstellen eingebrochen sind, erfolgte in der vergangenen Nacht ein weiterer so genannter Blitzeinbruch in einer Tankstelle in Kröpelin. Die Polizei bittet im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen um Unterstützung aus der Bevölkerung.



Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die Täter zwischen 02:30 Uhr und 03:00 Uhr erneut unter Nutzung eines PKW gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum der Tankstelle in der Rostocker Straße in Kröpelin. Auch hier hatten die Einbrecher ihren Fokus auf die im Verkaufsraum gelagerten Tabakwaren gelegt. So entwendeten sie auch ganze Glasregale, in denen sich die Zigaretten sowie Tabakzubehör befunden haben. Der Gesamtschaden wird vorbehaltlich einer exakten Begutachtung auf mindestens 5000 Euro geschätzt.



Der Kriminaldauerdienst kam auch an diesem Tatort zum Einsatz, um Spuren zu suchen und diese als mögliche Beweismittel zu sichern. Die Auswertung der installierten Videoüberwachungsanlage steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch aus.



In diesem Zusammenhang bittet die Polizei erneut die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Straftat. Wer hat in der zurückliegenden Nacht, zwischen 02:30 Uhr und 03:30 Uhr, relevante Beobachtungen gemacht oder kann möglicherweise sachdienliche Hinweise zum oben benannten Tatgeschehen in Kröpelin geben?



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock unter der 0381/4916-1616, jeder andere Polizeidienststelle oder auch die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen



