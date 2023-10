POL-HRO: Schüsse aus einer Schreckschusswaffe in Rostock Lütten Klein

Rostock (ots) -



Am Nachmittag des 04.10.2023 wurde die Polizei kurz vor 16:00 Uhr

über den Notruf informiert, dass von einem Balkon in Rostock Lütten

Klein mit einer Pistole geschossen worden sein soll. So hätten zwei

unbekannte männliche Personen, welche maskiert waren, in die Luft

geschossen. Die Wohnung des Verursachers konnte ausfindig gemacht

werden. Der Mieter, ein 19-jähriger Deutscher, wurde im Hausflur

angetroffen.



Auf dem Balkon der Wohnung wurden mehrere Hülsen

Schreckschussmunition gefunden. Weiterhin wurde dort ein Motorroller

festgestellt, welcher in der vergangenen Woche entwendet wurde.

Außerdem befanden sich in der Wohnung diverse Utensilien zum Konsum

von Betäubungsmitteln. Der Wohnungsinhaber räumte den Konsum von

Betäubungsmitteln ein und weitere Umstände vor Ort deuteten auf

gewerbsmäßigen Handel mit Betäubungsmitteln hin.



Auf richterlichen Beschluss wurde die Wohnung durchsucht. Die

Staatsanwaltschaft hat die Beschlagnahme des Kleinkraftrades sowie

weiterer Gegenstände angeordnet.



Weiterhin verlief ein Drogenvortest bei dem Beschuldigten positiv. Da

dies gegen gerichtliche Auflagen verstieß, wurde bei ihm eine

Blutprobe entnommen.



Der Beschuldigte muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das

Waffengesetz, des Besitzes und des Handels mit Betäubungsmitteln, des

Diebstahls des Kleinkraftrades und des Verstoßes gegen gerichtliche

Weisungen verantworten.



