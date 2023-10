POL-SN: Schweriner Polizei warnt vor Betrugsmasche ´Gewinnversprechen´

Schwerin (ots) -



Über 20 Gutscheine im Wert von über 12.000EUR kaufte eine Schwerinerin in den vergangenen Tagen und verlor das Geld an unbekannte Betrüger. Die 79-jährige Dame leitete die Gutscheine mit der Annahme an die Täter weiter, anschließend einen hohen sechsstelligen Gewinn zu erhalten. Immer wieder wurde die Schweriner von den Betrügern kontaktiert, bis sie schließlich misstrauisch wurde und die Polizei kontaktierte.



Die Polizei bittet die Bevölkerung im Bekannten- und Familienkreis die verschiedenen Arten der Betrugsfälle immer wieder zu thematisieren, sie ins Gedächtnis zu rufen und somit weitere Fälle zu verhindern.



In Verdachtsfällen zu falschen Gewinnversprechen rät die Polizei:



- Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie

teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben!



- Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn

einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren.



- Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine

Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen,

Kreditkartennummern oder Ähnliches.



- Fragen Sie den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer der

Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt

und was genau Sie gewonnen haben. Notieren sie sich seine

Antworten.



- Weisen Sie unberechtigte Geldforderungen zurück.



- Melden Sie sich schnellstmöglich bei der Polizei, wenn sie nach

einer ersten Geldzahlung misstrauisch wurden.



Weitere Tipps im Umgang zu Betrugsmaschen finden Sie hier:

www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/



