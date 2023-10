POL-GÜ: Einbrecher fahren mit Fahrzeug in Tankstellen in Neubukow und Bastorf - die Polizei bittet um Mithilfe

Neubukow/ Bastorf (ots) -



Nachdem bislang unbekannte Täter in der vergangenen Nacht gewaltsam bei zwei in Neubukow und Bastorf ansässigen Tankstellen eingebrochen sind, bittet die Polizei im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen um Unterstützung aus der Bevölkerung.



Wie nach den ersten Ermittlungen bekannt geworden ist, verschafften die Täter zunächst gegen 01:40 Uhr mittels eines PKW gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum der Tankstelle in der Wismarschen Straße in Neubukow. Etwa 20 Minuten später erfolgte schließlich ein beinahe identischer Einbruch in eine Tankstelle in der Kühlungsborner Straße in Bastorf.



Gegenwärtig gehen die Ermittler davon aus, dass die Einbrecher deren Fokus auf Tabakwaren gelegt hatten.



Inwieweit nicht nur zwischen diesen beiden Taten, sondern darüber hinaus auch zu den Ende September begangenen in Neubukow begangenen Einbrüchen ein Zusammenhang besteht, ist nun Teil der eingeleiteten, umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei.



Im Kontext der beiden o.g. Taten der vergangenen Nacht können sowohl zur Schadenshöhe des entwendeten Diebesgutes, als auch zur Sachschadenshöhe derzeit jedoch noch keine Angaben vorgenommen werden. Der Kriminaldauerdienst kam an allen Tatorten zum Einsatz, um Spuren zu suchen und diese als mögliche Beweismittel zu sichern. Die Beamten konnten zudem diverses Beweismaterial der installierten Videoüberwachungsanlagen sichern.



In diesem Zusammenhang bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Straftaten. Wer hat in der zurückliegenden Nacht, zwischen 01:30 Uhr und 02:30 Uhr, relevante Beobachtungen gemacht oder kann möglicherweise sachdienliche Hinweise zum oben benannten Tatgeschehen in Neubuow und Bastorf geben?



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock unter der 0381/4916-1616, jeder andere Polizeidienststelle oder auch die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



