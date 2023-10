POL-NB: Verkehrsunfall mit Sachschaden und zwei Leichtverletzten

Neubrandenburg (ots) -



Am 03.10.2023 gegen 13:00 Uhr verunglückten zwei deutsche Staatsbürger mit ihrem Pkw auf der BAB 20, unmittelbar vor der Anschlussstelle Strasburg in Fahrtrichtung Stettin.



Der 45- jährige Fahrzeugführer kam nach derzeitigem Erkenntnisstand aufgrund von Unaufmerksamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr die Bankette, überschlug sich und blieb anschließend auf dem Standstreifen auf allen vier Rädern stehen.

Er und seine 13- jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen.

Zwei Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Die Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der nicht mehr fahrbereite Pkw Citroen wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Der Unfallort war für ca. 45 Minuten voll gesperrt. Danach konnte die Autobahn für den fließenden Verkehr wieder freigegeben werden.

Neben dem verunfallten Pkw entstand auch Sachschaden an einigen Verkehrseinrichtungen wie Straßenbeschilderungen und Leitplanken.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.



