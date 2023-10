POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Radfahrerin und einem lebensbedrohlich verletzten Mopedfahrer

Malchin (LK MSE) (ots) -



Am 03.10.2023, gegen 11.00 Uhr wurde die Polizei durch die Rettungsleitstelle über einen Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Rad- und einem beteiligten Mopedfahrer informiert, welcher sich auf der L 20, kurz hinter dem Ortsausgang Neukalen in Richtung Dargun ereignete.

Beim Eintreffen am Unfallort wurden alle Beteiligten ärztlich behandelt. Die beiden deutschen Radfahrer wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert, während der deutsche Mopedfahrer mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht wurde.

Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einem Zusammenstoß zwischen der verletzten 61-jährigen Radfahrerin und dem 17 Jahre alten Fahrer des Mopeds. Der zweite Radfahrer erlitt einen Schock, war aber nicht am Unfall beteiligt.

Zurzeit können keine Angaben zu einer möglichen Unfallursache getätigt werden, sodass dies in den weiteren Ermittlungen geklärt werden muss. Es kam daher auch zum Einsatz der DEKRA am Unfallort.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.



