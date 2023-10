POL-NB: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Insel Rügen (ots) -



Am 02.10.2023, gegen 17:20 Uhr, ereignete sich auf der Insel Rügen

ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Eine 72-jährige deutsche Insulanerin fuhr mit ihrem Pkw Renault auf

der K 11 aus Richtung Güttin in Richtung Mölln. Zeitgleich fuhr eine

45-jährige Frau, ebenfalls von der Insel Rügen stammend, mit ihrem

Pkw Ford auf der L 30 aus Richtung Dreschvitz in Richtung Samtens.

An der Kreuzung L 30/K11 übersah die Renault-Fahrerin die

vorfahrtsbevorrechtigte Ford-Fahrerin, so dass es zu einem

Zusammenstoß kam.

Durch den Unfall wurden beide Fahrerinnen und eine 70-jährige

deutsche Mitfahrerin in dem Renault leichtverletzt und zur weiteren

Behandlung ins Krankenhaus Bergen gebracht.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro.



Im Auftrag



Ina Gransow

Polizeihauptkommissarin

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst





Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell