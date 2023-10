POL-NB: Kinder bei Unfällen verletzt - Verantwortliche entfernen sich unerlaubt vom Unfallort

Waren/Malchin (ots) -



Am 29.09.2023 kam es gegen 11:30 Uhr in der Treptower Straße in Stavenhagen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad fahrenden Kind.

Beim Überqueren der Fahrbahn wurde der neunjähriger Junge von einem PKW erfasst und leicht verletzt. Nach Auskunft des Kindes hielt die Fahrzeugführerin kurz an, stieg aus ihrem Auto aus, setzte dann jedoch ihre Fahrt fort.



Ein ähnlicher Sachverhalt ereignete sich am 28.09.2023 gegen 13:30 Uhr auf dem Schweriner Damm in Waren auf Höhe der Kreuzung Zur Steinmole. Hier wurde ein zwölfjähriger Junge beim Überqueren der Straße von einem Auto, angefahren und ebenfalls leicht verletzt. Auch in diesem Fall entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort.



Da die Fahrzeugführerin und der Fahrzeugführer vor Ort weder ihre Personalien hinterließ und auch sonst nicht die Feststellung ihrer Unfallbeteiligung ermöglichten, haben die Kriminalkommissariatsaußenstellen in Malchin und Waren die Ermittlungen gegen beide wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.



Hinweise zu möglichen Fahrzeugführern oder zu beteiligten Fahrzeugen nehmen die Polizeidienststellen in Malchin (03994-2310) und Waren (03991-1760) entgegen. Außerdem können Hinweise über die Onlinewache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de abgegeben werden.



Rückfragen bitte an:



Alexander Gombert

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell