POL-SN: Vandalismus im Schweriner Schlossgarten - Polizei sucht Zeugen

Vermutlich in der Zeit vom Abend des 29.9. bis zum 30.9. haben sich Unbekannte an zwei Bänken im Jugendtempel des Schweriner Schlossgartens zu schaffen gemacht:



Die unbekannten Tatverdächtigen haben die Sitzgelegenheiten dabei aus ihren Verankerungen gerissen und auch einen in der Nähe befindlichen Stromkasten beschädigt. Die Sachschadenshöhe wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen.



Das Kriminalkommissariat Schwerin ermittelt nun und sucht nach Zeugen. Wer sachdienliche Angaben zu den Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



