POL-SN: Verkehrsunfall auf Tankstellengelände - Polizei sucht Zeugen

Nach einem Verkehrsunfall auf einem Tankstellengelände in Schwerin-Zippendorf sucht die Polizei nach Zeugen:



Am 30.9. wollte ein 74-jähriger Mann aus Sachsen mit seinem Wagen an eine Zapfsäule einer Tankstelle an der Crivitzer Chaussee fahren. Ersten Erkenntnissen nach verwechselte der Deutsche dabei Gas- und Bremspedal seines Wagens und prallte gegen die Zapfsäule. Anschließend soll sich das Fahrzeug unkontrolliert über den angrenzenden Radweg bis auf die Fahrbahn bewegt haben, wo der Fahrer seinen Wagen schließlich zum Stillstand brachte. Obwohl es in Folge des Unfalles zu keinen unmittelbaren Personenschäden kam, musste der Fahrer auf Grund gesundheitlicher Probleme ins Klinikum gebracht werden.



Den Sachschaden an Zapfsäule und Pkw beziffert die Polizei auf insgesamt etwa 15.000 Euro.



Gegen den Fahrer wurde von der Polizei Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet; der Führerschein des Mannes wurde einbehalten. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch das Kriminalkommissariat Schwerin.



Ersten Erkenntnissen nach könnte der Mann bei dem Unfall Passanten oder Radfahrer auf dem angrenzenden Fuß-/Radweg oder auf dem Tankstellengelände gefährdet haben.



Wer den Unfall beobachtet hat oder durch das Fahrmanöver gefährdet wurde, wird gebeten, sich bei der Schweriner Polizei unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 zu melden.



