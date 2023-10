Presseeinladung: Grundsteinlegung für zweite Sporthalle in Greifswald

Landesbauminister Christian Pegel nimmt am Donnerstag mit Oberbürgermeister Stefan Fassbinder an der Grundsteinlegung für den Neubau der Sporthalle II in Greifswald teil.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Termin: Donnerstag, 5. Oktober 2023, 14.30 Uhr

Ort: Baustelle, Joliot-Curie-Str. 2,

17491 Greifswald

Neben der Sporthalle III errichtet die Hansestadt auch für die Sporthalle II einen Neubau. Beide dienen sowohl dem Schul- und Vereinssport und werden so gestaltet, dass die Hallen je in drei gleich große Felder geteilt werden können. Die Sporthalle II verfügt zudem über einen Gymnastikraum. Die Kosten wurden anteilig aus Finanzhilfen der Bund-Länder-Städtebauförderung in Höhe von rund 3,9 Millionen Euro und aus Mitteln des landeseigenen Schulbauprogrammes des MV-Schutzfonds von etwa 0,8 Millionen Euro finanziert.

Bei der Planung des Neubaus werden die hohen Standards des Bewertungssystems für Nachhaltiges Bauen (BNB) zugrunde gelegt. Mit der Neuplanung soll in der Zertifizierung von Bauprojekten der BNB-Standard Gold erreicht werden. Das Flachdach des eingeschossigen Vordaches wird als Gründach ausgeführt. Zur elektrischen Energieerzeugung wird auf dem Dach des Umkleidebereiches eine Photovoltaikanlage installiert. Die neue Sporthalle II soll voraussichtlich zum dritten Quartal 2024 fertiggestellt werden.