POL-LWL: PKW prallte gegen Schutzplanken - beträchtlicher Sachschaden

Wöbbelin (ots) -



Auf der BAB 14 in Höhe des Autobahnkreuzes Schwerin ist am frühen Sonntagabend ein PKW aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen zwei Schutzplanken geprallt. Der 25-jährige Autofahrer verletzte sich dabei leicht. Er erlitt Verletzungen an Nase und Knie. An seinem PKW entstand beträchtlicher Sachschaden. Das Fahrzeug musste später abgeschleppt werden. Der bei diesem Unfall entstandene Gesamtschaden wurde vor Ort zunächst auf ca. 20.000 Euro geschätzt.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell