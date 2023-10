POL-LWL: Über ein Dutzend Einkaufskörbe auf die Straße geschoben

Parchim (ots) -



In Parchim haben Unbekannte am frühen Sonntagmorgen etwa 15 Einkaufwagen auf die Fahrbahn des F.-W.-Raiffeisen-Ring geschoben. Zudem wurde ein Gully Deckel auf die Straße geworfen. Wie sich herausstellte, stammten die Einkaufskörbe von einem benachbarten Supermarkt, aus dessen Korbunterstand die Wagen zuvor herausgezogen worden waren. Zudem wurden mehrere Glasscheiben des betreffenden Korbunterstandes zerstört. Die Polizei beräumte die Fahrbahn und nahm eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung auf. Hinweise zu dieser Tat, die sich am Sonntagmorgen gegen 03 Uhr ereignete, nimmt die Polizei in Parchim (Tel.03871/ 6000) entgegen.



