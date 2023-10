POL-HRO: Störer vor Parchimer Ausweichunterkunft

Parchim (ots) -



Das Verhalten eines Mannes führte am Freitagabend zu einem

polizeilichen Einsatz.



Gegen 20 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis, dass sich vor der

Ausweichunterkuft für Geflüchtete in Parchim ein Mann aufhalten

solle, der durch laute Schreie auf sich aufmerksam mache.

Vor Ort konnte die Polizei den 34-jährigen Mann mit deutscher

Staatsangehörigkeit antreffen. Vor ihm war ein weißes Stofflaken

ausgebreitet, welches mit einem Schriftzug versehen war.



Ein weiterer Schriftzug konnte auf der Straße in gelber Sprühfarbe

festgestellt werden. Die Größe des Schriftzugs erstreckte sich über

etwa drei mal zehn Meter. Der Schriftzug selbst zeigte in Richtung

der Ausweichunterkunft und beinhaltete eine ablehnende Haltung.



Die Polizei veranlasste die Entfernung des Schriftzugs. Das

beschriftete Laken wurde sichergestellt. Der Mann verließ im

Anschluss unter Begleitung der Polizei die Örtlichkeit.



Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin hat hierzu

die weiteren Ermittlungen übernommen.



