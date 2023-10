POL-LWL: Autofahrerin verletzt sich bei Zusammenstoß mit Damwild

Pritzier (ots) -



Bei einem Wildunfall auf der B 5 nahe Pritzier wurde am frühen Montagmorgen eine 73-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Das Auto der Frau prallte mit einem Stück Damwild zusammen, das über die Straße lief. Die leicht verletzte 73-jährige Fahrerin wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem PKW entstand beträchtlicher Sachschaden, dessen Höhe vor Ort auf ca. 5.000 Euro geschätzt wurde. Das angefahrene Wild verendete an der Unfallstelle. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die B 5 an der Unfallstelle kurzzeitig voll gesperrt werden.



