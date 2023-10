POL-SN: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 54-Jähriger in Schwerin

Schwerin (ots) -



Die Schweriner Polizei sucht derzeit nach einer vermissten 54-jährigen Frau. Die in Schwerin lebende Russin ist seit dem 1. Oktober 2023 unbekannten Aufenthaltes.



Es liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass die Frau ärztliche Hilfe benötigt.



Sie ist vermutlich mit einem schwarzen Pkw Mercedes-Benz, E-Klasse Coupé, mit dem amtlichen Kennzeichen SN-SP 33E unterwegs.



Die Vermisste aus dem Stadtteil Zippendorf wird wie folgt beschrieben:

europäischer Phänotypus, von kräftiger Gestalt, ca. 170 cm groß, rotbraune Haare, vermutlich bekleidet mit weißer Jacke und weißen Schuhen.



Ein Bild der Vermissten befindet sich hier: https://fcld.ly/vermpsn1002



Wer die Gesuchte gesehen hat oder Angaben zum Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich umgehend bei der Schweriner Polizei unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder per Notruf zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell