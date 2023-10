POL-HRO: Pkw Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Linstow - BAB 19 (ots) -



Am 01.10.2023 gegen 04:00 Uhr stellten Beamte der Autobahnpolizei

Linstow einen Ford Focus fest, welcher in leichten Schlangenlinien

über die A19 in Fahrtrichtung Berlin fuhr. Im Rahmen einer

Verkehrskontrolle, in Höhe der Anschlussstelle Malchow, nahmen die

Beamten Alkoholgeruch bei dem 54-jährigen, polnischen Fahrzeugführer

wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,62

Promille. Zudem konnte der Fahrzeugführer keine gültige

Fahrerlaubnis vorweisen.



Bei dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt

untersagt und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Entsprechende Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und des

Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurden erstattet.



Rebecca Klaus, Polizeikommissarin

AVPR Dummerstorf, Ast Linstow



Marcus Rode, Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



