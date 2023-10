POL-NB: Einbruch in die Freie Waldorf-Schule in Greifswald

PHR Greifswald (ots) -



Am 01.10.2023 wurde der Polizei gegen 09:30 Uhr ein Einbruch in das Schulgebäude in der Hans - Beimler - Str. in Greifswald gemeldet. Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen sind unbekannte Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster eingedrungen. Es wurden in der Schule Türen geöffnet und Schränke durchwühlt. Es ist ein Sachschaden von 500,- Euro entstanden. Der Kriminaldauerdienst der PI Anklam kam zur Spurensicherung zum Einsatz. Der Stehlschaden ist bisher unbekannt. Die Tatzeit wird von Samstag, den 30.09.23 gg. 17:30 Uhr bis 01.10.23 gg. 09:00 Uhr angegeben.



Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise können an das PHR Greifswald (Tel. 03834-5400), jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.



Im Auftrag



Jürgen Kolletzki



Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



