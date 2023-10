POL-HRO: Versuchter Totschlag - Tatverdächtiger in U-Haft

Güstrow (ots) -



Am Samstag, 30.09.2023, meldete gegen 02:45 Uhr ein Hinweisgeber über

den Polizeinotruf, dass es aktuell im Ziegeleiweg in Güstrow zu einer

körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kommt.

Vor Ort konnten die Polizeikräfte mehrere Personen antreffen.

Nach bisherigen Erkenntnissen sind zuvor drei deutsche Jugendliche im

Alter von 15, 16 und 16 Jahren auf den 49-jährigen Deutschen

getroffen. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam es hier zu einer

körperlichen Auseinandersetzung. In der Folge der Auseinandersetzung

wurde auf den 49-Jährigen derart massiv eingewirkt, dass dieser

lebensgefährlich verletzt wurde.

Am Ereignisort konnte ein 16-jähriger Tatverdächtiger festgestellt

werden. Im Laufe des Samstags erfolgte die haftrichterliche

Vorführung und die Anordnung der U-Haft.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnten am Samstagabend die beiden

anderen Jugendlichen namentlich bekannt gemacht werden. Die Rolle der

15 und 16 Jahre alten Jugendlichen ist Gegenstand der weiteren

Ermittlungen. Mitarbeiter der Kriminalpolizei sicherten Spuren am

Tatort und bei den handelnden Personen.

Weitere Hinweise zum Tatgeschehen und den Jugendlichen nehmen das

Polizeihauptrevier in Güstrow unter der TelNr.: 03843-2660 oder jede

andere Polizeidienststelle entgegen. Zusätzlich kann auch die

Onlinewache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de zur

Mitteilung von Hinweisen genutzt werden.



