POL-HRO: Einbruch in ein Mobilfunkgeschäft - Polizei bittet um Hinweise

Schwerin (ots) -



Am Sonntagmorgen des 01.10.2023 erhielt die Polizei gegen 06:45 Uhr

den Hinweis, dass augenscheinlich mehrere Personen die Scheibe eines

Mobilfunkgeschäftes in der Schweriner Goethestraße eingeworfen haben.

Trotz einer umgehend durchgeführten Nahbereichsfahndung mit mehreren

Streifenwagen konnten die Tatverdächtigen nicht mehr festgestellt

werden. Auch der Einsatz eines Fährtenhundes wurde ohne Erfolg im

Laufe des Vormittags beendet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen haben die unbekannten Tatverdächtigen

mit einem zuvor aus der Straße herausgenommenen Gullideckel die

Fensterscheibe des Geschäfts zertrümmert und anschließend eine noch

unbekannte Anzahl an Mobiltelefonen entwendet.

Durch Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes Schwerin konnten am

Tatort und der Umgebung diverse Spuren gesichert werden.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Einbruchdiebstahls sowie

wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr derzeit gegen

die unbekannten Tatverdächtigen.

Ersten Hinweisen zufolge wurden vier Tatverdächtige gesehen. Die

genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unklar.

Hinweise zu den Tätern oder der Tat nehmen das Polizeihauptrevier in

Schwerin unter der TelNr.: 0385-5180-2224 oder jede andere

Polizeidienststelle entgegen. Zusätzlich kann auch die Onlinewache

der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de zur Mitteilung von

Hinweisen genutzt werden.



André Falke

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



