POL-NB: Raubüberfall auf eine Spielothek in Röbel- Polizei bittet um Zeugenhinweise

Am 01.10.2023 um 01:11 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein Überfall auf eine Spielothek in 17207 Röbel, Mirower Str. gemeldet. Die umgehend zum Tatort entsandten Einsatzkräfte des Polizeirevieres Röbel trafen dort die Angestellte und zwei weitere Zeugen in der Spielhalle an.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten zuvor zwei unbekannte vermummte Tatverdächtige die Einrichtung "Spieloase Casilino" betreten. Ein Täter hielt die 54- jährige Angestellte fest und der zweite Täter entnahm aus einer geöffneten Kasse Bargeld. Nach dem Überfall entfernten sich die Täter fußläufig in Richtung Innenstadtbereich Röbel. Hier verlor sich ihre Spur. Der Stehlschaden wird derzeit auf ca. 150 EUR geschätzt. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Tatverdächtigen verlief bisher erfolglos. Die angegriffene Frau blieb unverletzt, eine medizinische Betreuung war nicht notwendig. Der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg führte vor Ort die ersten Ermittlungen und die Spurensuche durch.



Die anwesenden Zeugen und die Geschädigte beschrieben die zwei

Täter wie folgt:

- schlank, jugendliches Erscheinungsbild

- ca. 150 cm bis 170 cm groß

- Täter waren dunkel bekleidet und vermummt/maskiert

- waren unbewaffnet



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe! Wer Hinweise zum Tatgeschehen und/oder zu Personenbewegungen im genannten Tatzeitraum im Bereich "Technik-Center" / Stadtmitte Röbel geben kann, meldet sich bitte im Polizeirevier Röbel unter der Tel.-Nr. 039931-848224, über die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.



