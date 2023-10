POL-HRO: Vier Fahrzeuge in Rostock durch Brand beschädigt

Rostock (ots) -



Gegen 05:00 Uhr erhielt die Polizei am Sonntagmorgen, 01.10.2023, die

Information, dass auf dem Weidendamm-Parkplatz Ecke Ilja

Ehrenburgstraße zwei Fahrzeuge brennen sollen.

Beim Eintreffen der Funkwagen konnten die brennenden Fahrzeuge

festgestellt werden. Kameraden der Feuerwehr Rostock begannen

umgehend mit den Löschmaßnahmen. Eine Nahbereichsfahndung nach

möglichen Tätern blieb zunächst ohne Erfolg. Insgesamt wurden drei

Fahrzeuge komplett zerstört. An einem vierten Pkw entstanden

hitzebedingte Schäden. Alle Fahrzeuge hatten HRO bzw. LRO

Kennzeichen.

Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden etwa 25.000 Euro.

Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes Rostock sicherten Spuren.

Hinweise zum Täter oder der Tat nehmen die Polizei in Rostock-Dierkow

unter der TelNr.: 0381-6588224 oder jede andere Polizeidienststelle

entgegen. Zusätzlich kann auch die Onlinewache der Landespolizei M-V

unter www.polizei.mvnet.de zur Mitteilung von Hinweisen genutzt

werden.



André Falke

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell