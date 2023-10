POL-NB: Brand einer Garage in Trinwillershagen, OT Wiepkenhagen (LK V-R)

PR Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am 01.10.2023 gegen 00:30 Uhr kam es in 18320 Trinwillershagen, Ortsteil Wiepkenhagen, Stralsunder Chaussee zu einem Garagenbrand mit erheblichem Sachschaden. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat ein sog. "Heizpilz" in der Garage einen plötzlichen Deckenbrand verursacht, bei dem glücklicherweise nur Sachschaden entstanden ist. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befanden sich vier Freundinnen (alle 36 Jahre alt, deutsche Staatsangehörige) in der Garage, welche mit einem Terrassenheizstrahler beheizt wurde. Die mit Stroh und Holz gedämmte Garagendecke geriet plötzlich in Brand und ermöglichte die schnelle und breiträumige Ausbreitung des Feuers. Durch diesen Brand ist ein Sachschaden von ca. 20.000EUR entstanden. Die anwesenden Personen wurden nicht verletzt. Für die Zeit der Löscharbeiten musste die B105 ab 00:50 Uhr für drei Stunden voll gesperrt werden. Die Feuerwehren aus Trinwillershagen, Löbnitz, Hermannshof, Saal und Hessenburg waren mit mehreren Kameraden im Einsatz. Der Brand war gegen 03:20 Uhr gelöscht und die Verkehrseinschränkungen wurden gegen 04:30 Uhr aufgehoben.

Die Ribnitzer Polizei hat ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.



