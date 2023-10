POL-HRO: Leicht verletztes Kind nach Verkehrsunfall mit stark alkoholisiertem Fußgänger

Wismar (ots) -



Am gestrigen Samstagnachmittag befuhr die 42-Jährige Fahrradfahrerin

gegen 16:20 Uhr den Schwarzen Weg in Wismar. Mit dabei hatte sie ihr

1,5-jähriges Kind in einem Fahrradanhänger. Im Bereich des

Unfallortes begegnete sie einem stark alkoholisierten 36-jährigen

Fußgänger. Als beide einander passierten, fiel der Fußgänger

plötzlich auf den mitgeführten Fahrradanhänger. Das Kind wurde dabei

leicht verletzt, konnte aber nach kurzer medizinischer Begutachtung

wieder mit der Mutter den Weg fortsetzen. An dem Fahrrad entstand

leichter Sachschaden. Durch eine Atemalkoholmessung wurde bei dem

verantwortlichen Fußgänger ein Wert von 4,17 Promille festgestellt.



