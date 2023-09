POL-NB: Diebstahl von zwei Wassermotorrädern/Jetski aus der Marina Eldenburg/ Waren (Müritz)

Details anzeigen Quelle: WSPI Waren Quelle: WSPI Waren

In der Zeit vom 27.09.2023, 17:00 Uhr bis zum 28.09.2023, 08:00 Uhr wurden durch bisher unbekannte Täter zwei Jetski aus der Marina Eldenburg entwendet. Die Jetski waren jeweils auf einem Boatlift (Jetski-Plattform) an der Steganlage abgestellt und angeschlossen. Dabei handelt es sich um ein Jetski mit dem amtlichen Kennzeichen B-BY390 (Hersteller: Sea Doo, Modell: BRPGTI155 LtD, Farbe: schwarz) und ein Jetski mit dem amtlichen Kennzeichen RZ-AB871 (Hersteller: Yamaha, Modell: GP1800R SVHO, Farbe: blau). Der Diebstahl wurde heute durch einen der Eigentümer bemerkt und der Polizei gemeldet. Der Stehlschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro.



Wer Hinweise zum Tatgeschehen und zu ungewöhnlichen Personen- bzw. Fahrzeugbewegungen im Tatzeitraum im Bereich Eldenburger Kanal/ Eldenburg geben kann, meldet sich bitte bei der Wasserschutzpolizeiinspektion Waren (Tel.: 03991/74730) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.



