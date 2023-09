POL-NB: Zwei Hauseinbrüche in Grimmen angezeigt

PR Grimmen (ots) -



In Grimmen sind der Polizei zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser gemeldet worden. In beiden Fällen wird wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt. Zudem sucht die Polizei Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 23.09.2023,18:00 Uhr bis zum 30.09.2023,11:30 Uhr gewaltsam in zwei Einfamilienhäuser in 18442 Steinhagen Am Schusterteich und 18442 Negast Weidenring ein.

Durch die Tat wurde ein Sachschaden in Höhe von mindestens 2300 Euro verursacht. Die bisher unbekannten Täter gelangten gewaltsam in die Häuser und durchsuchten Räume sowie durchwühlten Schränke. Die Hauseigentümer waren zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht zu Hause. In beiden Fällen kam der Kriminaldauerdienst Stralsund zur Spurensuche zum Einsatz.



Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer zur Tatzeit im Bereich der Tatorte auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Grimmen unter 038326/570, unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



