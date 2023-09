POL-NB: Verkehrsunfall mit Beteiligung Pferd/ PKW

PR Barth (ots) -



Auf der L 21 bei Born ist am heutigen Tag gegen 11:20 Uhr ein PKW mit einem Pferd zusammengeprallt. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen war eine 48jährige Reiterin in Ortsnähe zur L 21 mit dem Pferd ausgeritten. In der Folge wurde die Reiterin vom Pferd abgeworfen und das Pferd brach durch. Der 81jährige Fahrer eines PKW Toyota befuhr die L 21 aus Richtung Prerow in Richtung Ahrenshoop und es kam zum Verkehrsunfall. Der Fahrer des PKW wurde nicht verletzt. Das Pferd, ein Warmblüter,wurde durch den Zusammenstoß schwerst verletzt.Ein angeforderte Tierarzt musste leider das Pferd einschläfern. Das Auto, an dem ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Durch den Abwurf wurde die Reiterin nicht verletzt. Die Beteiligten sind deutsche Staatsbürger, die Reiterin wohnt in Rostock und bei dem PKW-Fahrer handelt es sich um einen Urlauber.



