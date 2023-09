POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der L101 / AS Neukloster (BAB 20)

Rostock (ots) -



Am frühen Nachmittag des 29. September kam es auf der L101, kurz hinter der Anschlussstelle Neukloster zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Der 24-jährige Fahrzeugführer eines Audi befuhr mit seiner 55-jährigen Beifahrerin die L101 aus Richtung Neukloster in Richtung Glasin. Auf Höhe der späteren Unfallstelle wollte der 35-jährige Fahrzeugführer eines Ford von der Abfahrt Neukloster links auf die L101 in Richtung Neukloster einfahren und übersah dabei den Audi, so dass beide Pkw frontal kollidierten. Die zwei leicht Verletzten Insassen des Audi wurden mit dem Rettungswagen ins Klinikum Wismar verbracht. Der schwerverletzte Ford-Fahrer kam mittels Rettungshubschrauber ins Klinikum Rostock. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro. Für mehrere Stunden kam es auf der L101 zu Verkehrseinschränkungen. Zahlreiche Einsatzkräfte waren an der Unfallstelle eingesetzt, darunter 29 Kamerad*innen der FFW Glasin und Neukloster.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell