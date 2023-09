POL-SN: Erstmeldung zu körperlicher Auseinandersetzung in Schweriner Linienbus

Schwerin (ots) -



Am heutigen Tag gegen 13.30 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass es in einem Linienbus auf der Fahrtstrecke von der Haltestelle Stern Buchholz in Richtung Dreescher Markt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Fahrgästen gekommen sei. Hierbei sei laut Erstinformation auch Pfefferspray zum Einsatz gekommen.



Der Linienbus wurde von der Polizei am Dreescher Markt angetroffen. Nach ersten Erkenntnissen hatten mindestens sechs Insassen leichte Verletzungen in Folge von Augenreizungen erlitten; ärztliche Soforthilfe wurde jedoch nicht erforderlich. Der Bus war laut erster Einschätzung ausschließlich mit Fahrgästen aus der Erstaufnahmeeinrichtung besetzt.



Der Linienbus wurde in der Folge polizeilich zur Erstaufnahmeeinrichtung zurückbegleitet.

Innerhalb des Einrichtungsgeländes finden zurzeit polizeiliche Maßnahmen zur Aufklärung der Straftat statt.

Angaben zur Staatsangehörigkeit der beteiligten Personen liegen gegenwärtig nicht vor.



Die Schweriner Polizei ist mit mehreren Funkwagen vor Ort im Einsatz.



