POL-HST: Parkscheinautomaten in Barth angegriffen

Barth (ots) -



Bereits am Sonntag, dem 24.09.2023 wurde der Polizei gemeldet, dass augenscheinlich durch unbekannte Täter versucht wurde, auf dem Parkplatz Gartenstraße Ecke Haackstraße Barth einen Parkscheinautomaten aufzubrechen. Mutmaßlicher Tatzeitraum ist von Freitag, dem 22.09.2023, 13:00 Uhr bis Sonntag, dem 24.09.2023, 16:15 Uhr. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.



Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Barth unter 038231 6720, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de/onlinewache oder jede andere Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Marcel Opitz

Telefon: 03831/245 205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell