POL-SN: Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen - Polizei sucht Zeugen

Gestern Nachmittag kam es in Schwerin zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter mehreren Personen:



Gegen 17:30 Uhr meldeten Zeugen der Schweriner Polizei, dass sich in der Goethestraße mehrere Personen schlagen würden. Als die Polizei vor Ort erschien, hatte sich bereits alle Beteiligten fluchtartig entfernt. Auch etwaige Geschädigte gaben sich gegenüber der Polizei nicht zu erkennen. Die heranwachsenden Beteiligten waren laut ersten Erkenntnissen überwiegend männlich und hatten ein westasiatisches Erscheinungsbild.



Die Schweriner Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Sachverhalt aufgenommen und sucht nun nach Zeugen: Wer die Geschehnisse beobachtet hat oder etwa Video- oder Fotoaufnahmen in diesem Zusammenhang angefertigt hat, wird gebeten, sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen.



Hinweise nimmt die Polizei unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 oder per Onlinewache entgegen.



