POL-LWL: Verkehrsunfall zwischen PKW und Funkstreifenwagen der Polizei

Boizenburg (ots) -



Auf einer Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinshorn ist am Donnerstagnachmittag in Lüttenmark ein Funkstreifenwagen der Polizei mit einem PKW kollidiert. Dabei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der Fahrer des Funkstreifenwagens einen vorausfahrenden PKW überholen, als die Fahrerin des vorausfahrenden Fahrzeuges mit ihrem Auto plötzlich nach links abbog. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Ein 20-jähriger Polizeibeamter erlitt dabei eine Verletzung am Finger. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils erheblicher Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe wurde vor Ort auf ca. 40.000 Euro geschätzt. Der Funkstreifenwagen musste später abgeschleppt werden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell