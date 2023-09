POL-LWL: BAB 14 nach Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Wismar gesperrt (Erstmeldung)

Ludwigslust/ Stolpe (ots) -



Bei einem Auffahrunfall auf der BAB 14 zwischen Ludwigslust und dem Autobahnkreuz Schwerin ist am Freitagmorgen eine Person leicht verletzt worden. In Höhe des Parkplatzes "Ludwigsluster Kanal" ist ein Kleintransporter mit einem PKW zusammengestoßen. Derzeit sind beide Fahrspuren in Fahrtrichtung Wismar voll gesperrt. Der Verkehr wird über den angrenzenden Parkplatz an der Unfallstelle vorbeigeleitet.



